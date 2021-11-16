У разі будь-якого конфлікту наявність супутника у ворога – це небезпечна його перевага. Завдяки супутникам можна ефективно вести комунікацію та відстежувати пуски ракет, пересування живої сили, техніки та кораблів. Тому не дивно, що "сильні світу цього" почали шукати методи, які б дозволили знищити чи тимчасово вивести з ладу будь-який супутник потенційного ворога.

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Глушник Counter-Communications Systems (CCS) Block 10.2 / Фото Space News

Методи боротьби із супутниками

Та якщо, наприклад, Китай хоче підірвати ворожі космічні об'єкти, у США думають інакше – там планують глушити зв'язок. Такий підхід "космічного домінування" мав би бути навіть ефективніший за ракети. Річ у тім, що сьогодні багато супутників стають все меншими, перетворюючись на так звані "кубсати". Вони невеликі, легенькі та потребують менше часу на побудову. Розмір та вага – це перевага, адже можна одним запуском, наприклад, Falcon 9, відправити величезну кількість таких апаратів. Проти "сузір'я" маленьких супутників ракета точно не буде ефективною зброєю. Тим більше, що вибух засмітить орбіту та може викликати ефект Кесслера.

Тому Космічні сили США будуть використовувати глушник Counter-Communications Systems (CCS) Block 10.2, який вони називають "першою наступальною зброєю". Система розроблена компанією L3Harris та призначена для ведення радіоелектронної боротьби та дозволить США "домінувати в електромагнітному спектрі". Раніше компанія L3Harris розробила цю систему, витративши 284 мільйони доларів. Нещодавно компанія виграла новий контракт на суму 125 мільйонів доларів на побудову 16 блоків CCS, які будуть розгорнуті як на території США, так й за межами країни.

Сама система засекречена, тому повні її можливості невідомі. Заявлено, що вона глушить зв'язок супутника з центром у великому діапазоні частот. Таким чином супутник лише тимчасово виходить з ладу, але цього може бути достатньо для отримання переваги у гіпотетичному конфлікті. Також можлива ситуація, що після тривалого переривання зв'язку із супутником, той не зможе відновити орієнтацію та надовго вийде з експлуатації.