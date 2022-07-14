У роботі Twitter стався масштабний збій: соцмережа перевантажена

Користувачі Twitter в Європі та США скаржаться на проблеми в роботі сервісу. Деякі користувачі не мають доступу до перегляду стрічки та публікації твітів як у програмі, так і у веб-версії.

Як повідомляє 24 канал, за даними ресурсу Downdetector, на проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 12 тисяч разів за останню годину. Більшість репортів надіслано з території США, однак проблеми із соцмережею відчувають і європейські користувачі.

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Відомо, що найбільше користувачі скаржаться на роботу додатка та мобільної версії сайту, однак і веб-версія теж працює зі збоями.

Скарги на роботу соцмережі надходять з таких країн:

США,

Польща,

Україна,

Франція,

Туреччина,

Німеччина,

Чехія.



Twitter переживає масштабний збій / Скриншот

Twitter та суд з Ілоном Маском

Нагадаємо, що після кількох місяців суперечок, листів та погроз розірвати угоду Ілон Маск оголосив, що він передумав купувати соцмережу, бо не вірить її оцінці кількості ботів та спамерських облікових записів, згідно з якою кількість таких сторінок становить усього 5 відсотків.

Компанія назвала дії Маска "зразком лицемірства", тому що після оголошення про купівлю він "знав про фейкові облікові записи та обіцяв позбавити платформу від них", та подала на нього до суду.