Збій в Telegram: що відбувається з месенджером третього грудня
3 грудня 2021 , 16:40Читать новость на русском
Сьогодні, 3 грудня, користувачі повідомили про проблеми з доступом до Telegram. Найбільше постраждали Україна та Росія.
Судячи з усього, збій зачепив невелику кількість користувачів.
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Збій в Telegram
Як видно з даних сервісу Downdetector, найбільше постраждали Україна та Росія. Трохи менше – Європа. Зі США скарг немає.
Звідки надійшли скарги на труднощі з Telegram / Скриншот 24 каналу
Причини збою невідомі.
Наразі кількість скарг різко пішла на спад. Судячи з усього, проблему вже вирішено.