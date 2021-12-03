Збій в Telegram: що відбувається з месенджером третього грудня

Сьогодні, 3 грудня, користувачі повідомили про проблеми з доступом до Telegram. Найбільше постраждали Україна та Росія.

Судячи з усього, збій зачепив невелику кількість користувачів.

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Збій в Telegram

Як видно з даних сервісу Downdetector, найбільше постраждали Україна та Росія. Трохи менше – Європа. Зі США скарг немає.



Звідки надійшли скарги на труднощі з Telegram / Скриншот 24 каналу

Причини збою невідомі.

Наразі кількість скарг різко пішла на спад. Судячи з усього, проблему вже вирішено.