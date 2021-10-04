Збій набирає обертів: користувачі скаржаться на перебої у Твітері

Ввечері 4 жовтня у світі стався глобальний збій у роботі соцмереж. Крім Facebook, Instagram, проблеми з'явились і у Твітері.

У деяких користувачів Твітер навіть перестав працювати на кілька хвилин взагалі. Крім цього, не вдається здійснити деякі функції.

До теми Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій

Твітер не витримує

Наприклад, у деяких користувачів не завантажує відповіді до твітів, у когось – певні сторінки. Однак такі проблеми виникають періодично та не у всіх.

Зауважимо, що Facebook та Instagram не працюють вже близько 4 годин. Глобальний збій у соцмережах став наймасштабніший за останні 10 років.



Твітер не відкривається / Скриншот з сайту



Перебої у Твітері / Скриншот з сайту

Збій у роботі соцмереж: що відомо