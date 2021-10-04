Збій набирає обертів: користувачі скаржаться на перебої у Твітері
4 жовтня 2021 , 22:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ввечері 4 жовтня у світі стався глобальний збій у роботі соцмереж. Крім Facebook, Instagram, проблеми з'явились і у Твітері.
У деяких користувачів Твітер навіть перестав працювати на кілька хвилин взагалі. Крім цього, не вдається здійснити деякі функції.
До теми Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій
Твітер не витримує
Наприклад, у деяких користувачів не завантажує відповіді до твітів, у когось – певні сторінки. Однак такі проблеми виникають періодично та не у всіх.
Зауважимо, що Facebook та Instagram не працюють вже близько 4 годин. Глобальний збій у соцмережах став наймасштабніший за останні 10 років.
Твітер не відкривається / Скриншот з сайту
Перебої у Твітері / Скриншот з сайту
Збій у роботі соцмереж: що відомо
- Facebook та Instagram перестали працювати 4 жовтня. Збій зафіксували і у WhatsApp. Користувачі не можуть зайти ні в мобільні додатки, ні на сайти.
- ЗМІ пишуть, що така проблема могла статись через помилку в конфігурації, а також ймовірний саботаж з боку співробітників Facebook.
- Потім перебої з'явились на інших сайтах. Наприклад, Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon та TikTok.
- Користувачі масово стали переходити в Telegram. Однак його сервери теж не витримують навантаження. Відтак месенджер працює з перебоями.
- Через збої акції провідних американських IT-компаній стрімко падають. Зокрема, Twitter, Facebook, Amazon, Apple, Alphabet, Netflix.