Збій в мережі "Київстар": українці скаржаться на проблеми зі зв'язком

В роботі мобільного оператора "Київстар" зранку 3 лютого відбувся збій. На проблеми зі зв'язком скаржаться жителі з різних міст України.

Що саме не працює

Найбільше користувачі "Київстар" скаржаться на неможливість здійснити дзвінки та списання грошей з рахунку. Спершу надходить повідомлення про необхідність поповнити рахунок, а після цього гроші зникають.

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Абоненти мережі, які намагаються здійснити дзвінок чують повідомлення про те, що на рахунку немає грошей.

Водночас відсутня можливість перевірити стан рахунку комбінацією *111# – сервіс просто не працює.

Крім того, не працює й сайт особистого кабінету "Мій Київстар". Мобільний інтернет при цьому працює.

Станом на 10 годину ранку компанія "Київстар" ніяк не відреагувала на збій в роботі мережі на жодному зі своїх ресурсів. Однак про проблему в компанії знають і в коментарях на фейсбук-сторінці працівники зазначають, що ситуація вирішується.



Стандартна відповідь працівника компанії на скаргу / Фото 24 каналу