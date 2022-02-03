Що саме не працює

Найбільше користувачі "Київстар" скаржаться на неможливість здійснити дзвінки та списання грошей з рахунку. Спершу надходить повідомлення про необхідність поповнити рахунок, а після цього гроші зникають.

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Абоненти мережі, які намагаються здійснити дзвінок чують повідомлення про те, що на рахунку немає грошей.

Водночас відсутня можливість перевірити стан рахунку комбінацією *111# – сервіс просто не працює.

Крім того, не працює й сайт особистого кабінету "Мій Київстар". Мобільний інтернет при цьому працює.

Станом на 10 годину ранку компанія "Київстар" ніяк не відреагувала на збій в роботі мережі на жодному зі своїх ресурсів. Однак про проблему в компанії знають і в коментарях на фейсбук сторінці працівники зазначають, що ситуація вирішується.



Стандартна відповідь працівника компанії на скаргу / Фото 24 каналу

Користувачі з різних міст України скаржаться на проблеми з доступом до послуг "Київстар" у соцмережах та твітері.

Наразі точно невідомо про масштаби збою та що стало його причиною. 24 канал звернувся за коментарем до "Київстар". Більше інформації про збій додамо, як тільки стануть відомі його причини.