Збій у Google: пошуковик не працює в Україні

Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до головної сторінки пошуковика Google. Сторінка не відкривається, відтак не працює пошук та інші сервіси компанії.

За даними ресурсу Downdetector 97% користувачів скаржаться саме на проблеми з доступом до головної сторінки пошуковика.

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Що сталося з Google в Україні

Наразі не відомо що саме стало причиною збою і чому сервіс не працює в Україні та інших країнах. Користувачі також скаржаться на проблеми у роботі сервісу відеохостингу YouTube. Понад 50% користувачів відзвітувалися про проблеми з доступом до сайту, ще 38% звітують про проблеми з переглядом відео.



Карта збоїв Google / Фото Downdetector

Варто зазначити, що кілька місяців тому Google вже переживав схожий збій. Тоді користувачі звітували про проблеми з обліковими записами, які призвели до збоїв у роботі кількох сервісів Google включно з пошуковиком, YouTube та онлайн-документами.