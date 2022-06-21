Cloudflare — американська компанія, що надає мережеві послуги доставки контенту, захисту від DDoS атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервіси сервера розподілених доменних імен. Служби Cloudflare працюють посередником між відвідувачем вебсайту і хостинг-провайдером.

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Що сталося

Перші проблеми помітили ще до 10:00.

Постраждало багато відомих сервісів, серед яких месенджер Discord, новинний агрегатор Feedly, сервіс доставки їжі DoorDash, потоковий сервіс Crunchyroll, NordVPN, новинні ресурси Register та Medium, сервіси Groww, Buffer, iSpirt, Upstox, Social Blade, Zerodha. Зачепило біткойн-біржі FTX, Bitfinex, Coinbase, WhiteBit, DeFi-протокол PancakeSwap. Крім того, "лягли" Shopify та гра League of Legends.

Можна говорити про те, що збій тим чи іншим чином зачепив майже весь інтернет.

Компанія практично одразу повідомила, що знає про проблему й працює над її подоланням.

За даними джерела, найбільші проблеми спостерігалися у користувачів служби DNS Cloudflare. Кілька співробітників Verge виявили, що вони взагалі не змогли отримати доступ до жодного вебсайту під час відключення. Тимчасовим рішенням пропонували зміну конфігурації DNS – перехід до використання стандартних налаштувань DNS провайдера вирішував більшість проблем.

Збій усунули менш ніж за дві години: об 11:08 за Києвом компанія опублікувала повідомлення про розв'язання проблеми.

Це не перший подібний випадок в історії компанії. У липні та серпні 2020 року два інциденти також призводили до падіння сервісів. Зокрема, не працювали тоді Patreon, Deliveroo, GitLab, Zendesk, Medium, Discord.