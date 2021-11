Апарат DART (Double Asteroid Redirection Test) призначений для дослідження впливу удару на астероїд. Простіше кажучи, він вріжеться у космічне тіло, а ми подивимося, що з того вийде. Старт відбувся 24 листопада 2021 року о 8:21 за Київським часом з космодрому авіабази Ванденберг. Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 успішно вивела автоматичну станцію на орбіту. Чи є проблеми у самого космічного апарату – поки невідомо.

Перший ступінь Falcon 9 із серійним номером B1063 сів на автономний корабель-космопорт Of Course I Still Love You (OCISLY). Для нього це був уже третій політ: у попередніх двох місіях B1063 запускав у космос супутник Sentinel-6 Michael Freilich та 60 супутників Starlink.

Ціль місії – астероїд Диморфус / Фото ESA

Ціль місії – подвійна система астероїда Дідимус. Однойменний астероїд має діаметр близько 0,8 кілометра. У Дідимуса є супутник – Дідимус В який також називають Диморфус. Він має діаметр близько 160 метрів.

Саме менше тіло є ціллю місія DART. Апарат вріжеться у Диморфус, а невеликі супутники, розташовані неподалік, будуть спостерігати за наслідками. Також пізніше, у 2027 році, до подвійної системи прибудуть апарти місії Hera, які детальніше вивчать наслідки зіткнення та займуться вивченням самих астероїдів.

Очікуваний результат місії – зміна орбітальних параметрів астероїда Диморфус відносно головного тіла, астероїда Дідимус.

