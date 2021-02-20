Заявку Стіва Джобса про пошук роботи у 1973 році виставили на аукціон

Майданчик Charterfield проводить онлайн-аукціон з особливим лотом. Розігрується рідкісний документ – заявка про пошук роботи, написана самим Стівом Джобсом. У 2018 році цей примірник заяви пішов з молотка за 175 тисяч доларів. Тепер з якихось причин він знову потрапив на аукціон.

У 1973 році засновник Apple кинув Рід-коледж, в якому провчився близько шести місяців, після цього він зайнявся пошуком роботи. У документі Джобс називає своєю спеціальністю "англійську літературу".

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Цікаві моменти у заявці Джобса

У ключових навичках він відзначає свій досвід роботи з комп'ютерами та калькуляторами. Додатково він наголошує на своїх інженерних та дизайнерських навичках у сфері електроніки. Що примітно, як зворотна адреса з незрозумілих причин зазначенио саме Рід-коледж.

Попередній власник документа, який виставив лот, має усі сертифікати, що підтверджують справжність заявки.



Заявка Стіва Джобса про пошук роботи / Фото Charterfield

Коли продаватимуть заявку Стіва Джобса

Аукціон почнеться 24 лютого і триватиме аж до 24 березня. Ті, хто хоче взяти участь в аукціоні, можуть зареєструватися на офіційному сайті Charterfield.

Варто зазначити, що вже через рік після свого відходу з коледжу, у 1974 році, Стів Джобс потрапив на роботу в Atari, де пропрацював аж до 1976 року, поки вони разом зі Стівом Возняком не заснували компанію Apple.