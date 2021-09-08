Завоювання світу людиною: як сапіенси йшли через Аравію

Аравійська пустеля Нефуд не завжди була такою. Зі змінами клімату збільшувалась кількість опадів й тоді на території пустелі утворювалися озера та пасовиська. Туди приходили численні тварини. А слідом за ними – Homo Sapiens з Африки. Вчені виявили, що так відбувалося кілька разів.

Сапіенси виходили з Африки, долаючи, ймовірно, Баб-ель-Мандебську протоку між сучасними Єменом та Джибуті. Також можливо, що шлях до Аравії пролягав північніше – через Синайський півострів. Кожного разу, коли наставав час "Зеленої Аравії", туди приходила людина. Вперше таке сталося, ймовірно, близько 400 тисяч років тому. Люди приходили та йшли з Аравії, поки близько 70 тисяч років тому повністю не покинули Африку, почавши "підкорення" світу.

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Теоретична мапа розселення людини сучасного типу світом / Фото Wikimedia

Детальніше про людину та "зелену Аравію"

Об'єднані зусилля науковців із Саудівської Аравії та Німеччини принесли неочікувані результати. Оскільки кліматичні "гойдалки" дозволяли пустелі Нефуд зелені, то туди відразу приходили давні люди.

Проводячи численні археологічні розкопки, вчені виявили різні культури у різних часових проміжках, які збігалися з часом підвищеного рівня опадів. Тисячі кам'яних знарядь праці свідчать про цілі хвилі міграції з Африки.

Виявилося, що людина вперше прийшла в Аравію, ймовірно, 400 тисяч років тому.

300 тисяч років знову відбулася міграція до "зеленої Аравії".

200 років тому – нова хвиля переселення.

100 тисяч років тому.

75 тисяч років тому.

65 тисяч років тому – це була, ймовірно, міграція людей, яка почалася раніше.

Кожна фаза людської міграції характеризується різним типом матеріальної культури.

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Довгий шлях людини до опановування світу

Більшість таких переселень закінчувалися невдало з різних причин. Ймовірно, що основним фактором невдалої колонізації є погодні умови. З часом знову наставала засуха, а кількість людей не встигала збільшитися настільки, щоб розселитися далі та закріпитися.

Не слід забувати й про те, що тодішні люди вели кочовий спосіб життя, тому часто подорожували слідом за тваринами, які теж мігрували.

Свою роль відігравали й "паралельні людства", наприклад, неандертальці. Сапіенси мусили з ними зіткнутися в Малій Азії та Європі. Наприклад, у печері Апідіма, Греція, виявлені залишки пращурів людини віком близько 210 тисяч років. Ймовірно, що це була одна з невдалих спроб розселення. Характерно, що там же виявлені й сліди життя неандертальців віком 170 тисяч років.