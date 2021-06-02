Судячи з зображень, які потрапили в мережу, пожежа набула досить великих масштабів. До "Будівлі С11" стягнуто чимало пожежних машин. Проте Foxconn поспішила виступити із заявою про те, що загоряння швидко ліквідовано і тепер розслідується його причина.

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Деталі інциденту

У компанії стверджують, що не постраждали ні люди, ні виробництво. Пожежа, як повідомляють представники Foxconn виникла на даху будівлі. Вона була невеликою, її швидко ліквідували за допомогою пожежної служби.



Пожежа на заводі Foxconn / Фото mydrivers.com

Причина наразі з'ясовується.

Повідомляється, що Shenzhen Guanlan Foxconn є найважливішою виробничою базою для випуску Apple iPhone починаючи з найпершої моделі і закінчуючи новими iPhone 12, виробленими на даному заводі для покупців з усього світу.

Підприємство є найважливішим для економічного процвітання місцевих жителів, адже там працюють понад 100 000 чоловік. Крім того, його відкриття сприяло розвитку економіки та інфраструктури місцевого мікрорегіону.