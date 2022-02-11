Завершився суд у справі підлітків, які хотіли підірвати ФСБ у грі Minecraft: який вердикт

Російський суд понад рік розглядав справу трьох російських підлітків, яких звинуватили у створенні терористичної організації. 10 лютого оголосили вирок.

Нагадаємо, у підготовці терористичного акту звинуватили шістнадцятирічних школярів – Микиту Уварова, якого вважали керівником і засновником "терористичної організації", Дениса Михайленка та Богдана Андрєєва. Рішення суду щодо останніх двох було менш суворим, ніж до першого.

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Вирок

Микиту Уварова суд у Красноярському краї засудив до п'яти років ув'язнення в колонії та штрафу в розмірі 30 тисяч рублів.

та штрафу в розмірі 30 тисяч рублів. Сторона обвинувачення просила для нього 9 років ув'язнення за статтею 205.3 КК Російської Федерації – проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Двох друзів Уварова – Богдана Андрєєва і Дениса Михайленка – звільнили від кримінальної відповідальності за тією ж статтею. Вони всіляко співпрацювали зі слідством і визнали провину.

Проте вони отримали три та чотири роки умовно – ймовірно, за виготовлення і зберігання вибухових речовин.

Школярів звинуватили в тому, що вони вивчали матеріали з виготовлення вибухівки. При обшуках у них в квартирах знайшли деякі вибухові речовини. "Виготовленням вибухівки" органи визнали кілька пляшок бензину в гаражі й те, що школярі робили та запускали саморобні петарди в покинутих будівлях. Через це до основного звинувачення в тероризмі додалося ще й зберігання, виготовлення та перевезення вибухових речовин, пише BBC

Наразі деталі залишаються не до кінця зрозумілими, адже суд проходив у закритому режимі, тому інформація про процес відома лише частково від адвоката Павла Чікова, який захищав підлітків.

У коментарі виданню "Сибирь.Реалии" тітка Микити Уварова заявила, що Андрєєв та Михайленко своїми діями фактично "вирили могилу" для засудженого, обмовивши його. Схожої думки, судячи з усього, притримується й адвокат. Раніше він заявляв, що основним доказом у справі є свідчення "двох хлопчиків, які дуже злякалися і не захотіли сідати під варту".

Микита Уваров своєю чергою заявляв про фізичне насилля з боку ФСБ, застосоване до нього як під час затримання, так і під час слідства.

Ролик видання "Сибирь.Реалии" одразу після завершення суду: відео російською мовою