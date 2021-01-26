Популярність російського месенджера ICQ різко злетіла серед жителів Гонконгу. Його стали завантажувати в 35 разів частіше, ніж раніше: кількість тижневих завантажень зросла з двохсот до семи тисяч.

Джерело: The Wall Street Journal

Представник ICQ підкреслив, що обсяг завантажень за вказаний період перевищив число завантажень за весь четвертий квартал минулого року.

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Причини переходу

Крім цього, пошукові запити "ICQ" досягли рекорду за останні 10 років. Як зазначає видання, користувачам з Гонконгу "не подобаються спроби Facebook вислужитися перед владою Китаю". В ICQ переконують, що повідомлення своїх користувачів вони нікому не передають, окрім як за рішенням суду.

Журналісти пов'язали зростання популярності зі зміною правил конфіденційності WhatsApp, які дозволять месенджеру передавати дані про користувачів у Facebook, включаючи відомості про обліковий запис, транзакції, IP-адреси та багато іншого.

Сервіс ICQ був заснований в 1996 році ізраїльською компанією Mirabilis. Він став однією з перших програм по миттєвому обміну повідомленнями. У 1998 році її купив конгломерат America Online за 287 мільйонів доларів. У 2010 месенджер придбала російська компанія Mail.ru Group за 187,5 мільйонів доларів США, а у 2020-му перезапустила сервіс.

Загальна кількість активних користувачів ICQ не розкривається.