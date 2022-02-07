Затопити МКС: як це відгукнеться на фінансах США

Нещодавно з'явилася інформація, що у NASA планують затопити Міжнародну космічну станцію у 2031 році. В Агентстві відразу вирахували, як це рішення відгукнеться на фінансах.

Й виявляється, що вивід МКС з експлуатації дозволить вивільнити досить багато коштів – близько 1,8 мільярда доларів на рік. Ця інформація з'явилася в оновленому звіті за 2018 рік. Кошти, які тепер не будуть витрачатися на Міжнародну космічну станцію, NASA зможе вкласти у програму "Артеміда", або ж "залишити" на навколоземній орбіті, фінансуючи проєкти приватних космічних станцій.

До теми NASA планує затопити МКС у Тихому океані – коли це відбудеться



Міжнародна космічна станція над дельтою Ніла / Фото NASA Flickr Johnson

Затоплення МКС та вивільнення коштів

Сьогодні NASA витрачає на МКС 3,1 мільярда доларів на рік – ці витрати не зміняться до 2027 року:

Понад 1,3 мільярда витрачаються на експлуатацію станції та експерименти, які проводять на ній астронавти.

Близько 1,8 мільярда доларів витрачається на пілотовані та вантажні місії до станції.

Згідно зі звітом, з 2028 року загальні витрати на МКС дещо збільшаться, адже почнеться процес виводу станції з експлуатації. У 2031 році, згідно з планом, станція буде зведена з орбіти з допомогою космічних вантажних кораблів "Прогрес" та Cygnus. Проте з того ж 2028 року витрати на дослідження, доставляння екіпажів та вантажів зменшаться.

Отже, з 2031 року витрат на МКС не буде взагалі й кошти, які витрачали на станцію, будуть розділені на інші потреби. Зокрема, згідно з розрахунками, з 2033 року NASA витрачатиме близько мільярда доларів в рік на приватні космічні станції на низькій навколоземній орбіті. Певна частина коштів розподілиться на інші відділи в Агентстві, а від 1,5 до 1,8 мільярда доларів вдасться зекономити. Куди саме їх витратять невідомо: можливо, отримають додаткове фінансування програми з дослідження глибокого космосу, або ж ці мільярди витратять на програму "Артеміда".