Затонулий у XVIII столітті корабель нарешті дослідили: там можуть бути тонни золота й смарагдів

У XVIII столітті іспанський галеон перевозив багатства на мільярди сучасних доларів. Однак біля Карибського узбережжя Колумбії він зустрівся з англійцями, які його й потопили. Корабель пішов на дно разом із тоннами скарбів.

Дослідженням корабля, як не дивно, займалися не археологи, а військове відомство Колумбії під керівництвом Міністерства культури. Цьому є зразу кілька причин.

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Незліченні багатства і кому вони належать

Варто зазначити, що залишки корабля відшукали ще у 2015 році. До цього він був мрією шукачів скарбів. Галеон "Сан-Хосе" належав іспанській короні, коли був потоплений британським флотом в 1708 році. Тоді вижило лише кілька з 600 членів екіпажу. Корабель віз скарби з Нового Світу до двору короля Іспанії Філіпа V.

На думку експертів, у ньому досі знаходиться не менше 200 тонн золота, срібла і смарагдів. Дослідження показало, що галеон весь цей час залишався недоторканим. Гармати видно поруч з порцеляновим і глиняним посудом, скляними пляшками, а також золотими виробами. Добре помітна носова частина, покрита водоростями та молюсками, а також залишки каркаса корпусу.



Носова частина галеона / Фото AFP

Влада заявила, що під час місії також виявили ще два затонулих кораблі — галеон колоніальної епохи та шхуну постколоніального періоду. Завдяки технологічному обладнанню і роботі Колумбійського військово-морського флоту вдалося отримати зображення з небаченим раніше рівнем точності. Уламки обіцяють зберегти й захистити для науки.



Золоті монети, виявлені на місці аварії корабля / Фото AFP



Посуд, який перевозили на кораблі / Фото AFP



Гармата з корабля "Сан-Хосе" / Фото AFP

Дві проблеми "Сан-Хосе"