Дослідженням корабля, як не дивно, займалися не археологи, а військове відомство Колумбії під керівництвом Міністерства культури. Цьому є зразу кілька причин.
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Незліченні багатства і кому вони належать
Варто зазначити, що залишки корабля відшукали ще у 2015 році. До цього він був мрією шукачів скарбів. Галеон "Сан-Хосе" належав іспанській короні, коли був потоплений британським флотом в 1708 році. Тоді вижило лише кілька з 600 членів екіпажу. Корабель віз скарби з Нового Світу до двору короля Іспанії Філіпа V.
На думку експертів, у ньому досі знаходиться не менше 200 тонн золота, срібла і смарагдів. Дослідження показало, що галеон весь цей час залишався недоторканим. Гармати видно поруч з порцеляновим і глиняним посудом, скляними пляшками, а також золотими виробами. Добре помітна носова частина, покрита водоростями та молюсками, а також залишки каркаса корпусу.
Носова частина галеона / Фото AFP
Влада заявила, що під час місії також виявили ще два затонулих кораблі — галеон колоніальної епохи та шхуну постколоніального періоду. Завдяки технологічному обладнанню і роботі Колумбійського військово-морського флоту вдалося отримати зображення з небаченим раніше рівнем точності. Уламки обіцяють зберегти й захистити для науки.
Золоті монети, виявлені на місці аварії корабля / Фото AFP
Посуд, який перевозили на кораблі / Фото AFP
Гармата з корабля "Сан-Хосе" / Фото AFP
Дві проблеми "Сан-Хосе"
- Першою перепоною на шляху досліджень є те, що корабель "Сан-Хосе" лежить на глибині майже 950 метрів. Для його вивчення знадобилися чотири безпілотних підводних апарати. Підйом артефактів з дна буде великою технологічною та науковою проблемою.
- Друга ж полягає у юридичних суперечках між трьома сторонами, кожна з яких заявляє права на знахідку. Колумбія вважає затонулі кораблі, знайдені в її територіальних водах, частиною своєї культурної спадщини, а це означає, що їх вміст не може бути продано. Влада вже оголосила про намір створити музей корабельних аварій, який стане "предметом гордості для Колумбії, Карибського басейну та всього світу". Іспанія наполягає на тому, що скарб належить їм, оскільки він був на борту іспанського корабля. У конфлікт втрутився й народ кхара-кара – індіанці з Болівії – заявивши, що повинні отримати скарби саме вони, оскільки іспанці змушували місцевих жителів добувати дорогоцінні метали.