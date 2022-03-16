Застосунок "Повітряна тривога" оновили: нові функції та можливості
Актуальний додаток від Ajax Systems "Повітряна тривога" отримав оновлення. З'явилося кілька корисних можливостей, які допомагають гнучкіше налаштувати програму.
В умовах війни актуальна інформація рятує життя. Це стосується сповіщень про повітряну небезпеку – саме цим і займається застосунок "Повітряна тривога", який повідомляє про ймовірність атаки з повітря по областях в Україні.
Не пропустіть Цифрові паспорти знову повернулися в Дію
Застосунок активно розвивається та постійно отримує покращення, а тепер і нові функції та можливості. Так, версія додатку 2.2 "Повітряна тривога" отримала такі можливості:
- Користувачі iOS та Android тепер можуть регулювати гучність повідомлень про початок та завершення тривоги.
- Мобільні оператори в Україні не зніматимуть оплату за трафік на забезпечення роботи програми.
З'явилося регулювання гучності сповіщення / Фото 24 каналу
Telegram-бот "Повітряна тривога"
Крім того, Ajax Systems створила бот для месенджера Telegram "Повітряна тривога", який фактично дублює сповіщення про повітряну небезпеку.
Канал у Telegram "Повітряна тривога" / Скриншот 24 каналу