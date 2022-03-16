Застосунок "Повітряна тривога" оновили: нові функції та можливості

Актуальний додаток від Ajax Systems "Повітряна тривога" отримав оновлення. З'явилося кілька корисних можливостей, які допомагають гнучкіше налаштувати програму.

В умовах війни актуальна інформація рятує життя. Це стосується сповіщень про повітряну небезпеку – саме цим і займається застосунок "Повітряна тривога", який повідомляє про ймовірність атаки з повітря по областях в Україні.

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Застосунок активно розвивається та постійно отримує покращення, а тепер і нові функції та можливості. Так, версія додатку 2.2 "Повітряна тривога" отримала такі можливості:

Користувачі iOS та Android тепер можуть регулювати гучність повідомлень про початок та завершення тривоги.

Мобільні оператори в Україні не зніматимуть оплату за трафік на забезпечення роботи програми.



З'явилося регулювання гучності сповіщення / Фото 24 каналу​

Telegram-бот "Повітряна тривога"

Застосунок вже встановили понад 3,5 мільйона українців. Він оперативно інформує про початок та кінець повітряної тривоги у вибраній області.

Крім того, Ajax Systems створила бот для месенджера Telegram "Повітряна тривога", який фактично дублює сповіщення про повітряну небезпеку.



Канал у Telegram "Повітряна тривога" / Скриншот 24 каналу