Український застосунок для тренування мозку очолив рейтинг App Store за кількістю завантажень

Програма для тренування мозку Impulse, від українських розробників, стала першою у світі за кількістю завантажень в App Store. Вона очолила категорію Health & Fitness цифрового магазину.

Розробники зазначають, що Impulse випередив за завантаженнями популярний застосунок MyFitnessPal. Той зайняв п’яту позицію у десятці найкращих застосунків згідно з рейтингом Best Fitness Apps від Forbes Health.

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Детальніше про застосунок Impulse

Impulse – це застосунок для тренування мозку. Згідно з заявами розробників він покращує пам’ять, увагу та логічне мислення. Для цього використовуються bite-sized ігри різного рівня складності. Програма є доволі популярною у світі. Так, лише в США кількість завантажень складає близько 25 мільйонів і 40% аудиторії програми є саме жителі США.



Застосунок для тренування мозку / Скриншот з App Store

Українці можуть використовувати Impulse безкоштовно – ця опція стала доступною з початку повномасштабного вторгнення росії. Зараз програма нараховує понад 140 тисяч завантажень в Україні.