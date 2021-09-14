Таке припущення висловив заступник директора компанії YouControl з правових питань Данило Глоба. Забезпечити захист даних покликане Міністерство цифрової трансформації.

До теми У мережу злили 53 мільйони записів про персональні дані українців

Він наголосив, що слід розрізняти витік інформації та її законне використання. Наприклад, відкритими є дані – ім'я, прізвище, місця проживання та номери мобільних телефонів – засновників компаній. Згідно з законом ця інформація має бути відкритою. Натомість ідентифікаційні коди українців належать до персональних даних. Їхнє розповсюдження є порушенням низки статей.

Я не певен чи це робиться умисно, чи через необережність, чи це недбалість. Проте організаційно дуже незахищена ця інформація. Оскільки заходи, які вживаються в органах влади, не достатньо для того, щоб її зберігати. Окрім цього, технічні засоби, які є, – вже застарілі й мають оновлюватись,

– резюмував Глоба.

На думку Глоба, мовиться також про порушення приватного життя громадян, оскільки не відомо, які саме дані розповсюджуються. Шахраї, скориставшись інформацією, можуть, наприклад, отримати кредит або позику й зашкодити інтересам громадян.

Зверніть увагу! Як зазначив заступник директора компанії YouControl, з початку 2021 року інформація щодо фінансової звітності підприємств має оприлюднюватись у форматі відкритих даних на порталі. Водночас Державна служба статистики відмовляється це виконувати.

Злив персональних даних українців: що відомо

53 мільйони записів з особистими даними українців злили у мережу.

Там є інформація про повну адресу проживання, номер телефону, дату народження, а також прізвище, ім'я й по батькові.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини вже звернулася до поліції. Там відкрили кримінальне провадження.

У МВС потім додали, що інформація про витік персональних даних з "Дії" не підтвердилася.

Данило Глоба розповів про злив персональних даних: дивіться відео