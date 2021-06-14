Apple взяла на роботу засновника Canoo для створення Apple Car

Компанія Apple переманила до себе Ульріха Кранца приблизно через місяць після того, як він покинув пост гендиректора стартапу Canoo, який займається розробкою автономного мікроавтобуса. Він буде працювати у команді Дага Філда, який створював Model 3 у Ілона Маска, а тепер керує проєктом Apple Car.
Електромобіль Apple
Apple почала розробку автомобіля у 2014 році, але приблизно через два роки змінила пріоритети і стала займатися створенням платформи автономного управління, яку можна було б продати іншим компаніям.
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Керівник Apple Car
У минулому році керівництво проєктом Apple Car перейшло до Джона Джіанандреа, старшого віце-президента з машинному навчання й ШІ. Через кілька місяців Apple повернулася до ідеї створення власного автомобіля, але розробка перебувала на ранній стадії протягом ще як мінімум п'яти років.
До появи у команді Кранца Apple Car втратила трьох керівників:
- Бенджаміна Ліона;
- Джеймі Вайда;
- і Дейва Скотта.
Вони займалися інженерними питаннями, системами безпеки та робототехнікою, відповідно. Всі вони пішли кілька місяців тому. Причини звільнення не розголошуються.
Співпраця з LG
Навесні 2021 від інсайдерів стало відомо, що південнокорейська LG Electronics і канадський постачальник автозапчастин Magna International ведуть переговори з компанією Apple про спільне виробництво першого електромобіля. Очікується, що буде створена нова компанія, яка збере тестову партію машин вже до першого кварталу 2024 року.У березні Canoo, одним із засновників якої був Кранц, показала дизайн округлого пікапа з продуманим дизайном. Він розміром з Ford Ranger, може брати вантаж, як повнорозмірний пікап, а радіус повороту у нього як у Prius.