Електромобіль Apple
Apple почала розробку автомобіля у 2014 році, але приблизно через два роки змінила пріоритети і стала займатися створенням платформи автономного управління, яку можна було б продати іншим компаніям.
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Тім Кук найняв кілька директорів Tesla, які тепер займаються силовими установками, автопілотом і зовнішнім та внутрішнім дизайном.
Керівник Apple Car
У минулому році керівництво проєктом Apple Car перейшло до Джона Джіанандреа, старшого віце-президента з машинному навчання й ШІ. Через кілька місяців Apple повернулася до ідеї створення власного автомобіля, але розробка перебувала на ранній стадії протягом ще як мінімум п'яти років.
До появи у команді Кранца Apple Car втратила трьох керівників:
- Бенджаміна Ліона;
- Джеймі Вайда;
- і Дейва Скотта.
Вони займалися інженерними питаннями, системами безпеки та робототехнікою, відповідно. Всі вони пішли кілька місяців тому. Причини звільнення не розголошуються.
Співпраця з LG
Навесні 2021 від інсайдерів стало відомо, що південнокорейська LG Electronics і канадський постачальник автозапчастин Magna International ведуть переговори з компанією Apple про спільне виробництво першого електромобіля. Очікується, що буде створена нова компанія, яка збере тестову партію машин вже до першого кварталу 2024 року.