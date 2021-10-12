Цікаво, що інженеру вдалося замінити роз'єм водночас забезпечивши його повноцінну роботу. Кабель може працювати не лише для зарядки пристрою, але і для передачі даних.

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Як інженеру вдалося додати в iPhone роз'єм USB-C

Інженер перепроєктував роз'єм Apple C94, щоб зробити плату з USB-C, після чого він зменшив компоненти та встановив їх в iPhone. Робота зайняла у Кена п'ять місяців. Він пообіцяв опублікувати повне відео кастомізації пристрою на своєму каналі.



iPhone X з роз'ємом USB-C / Фото pocket-lint

Наразі роз'єм USB-C для iPhone X має вигляд додаткового модуля, який, проте, повноцінно працює.

Перший iPhone X з роз'ємом USB-C: дивіться відео

До речі, USB-C в техніці Apple – не новий роз'єм. Він використовується в iPad Pro і навіть в iPad mini (2021). Крім того, у вересні Євросоюз запропонував законопроєкт, який встановить єдиний стандарт зарядного пристрою для усіх пристроїв – USB-C.