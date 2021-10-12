Цікаво, що інженеру вдалося замінити роз'єм водночас забезпечивши його повноцінну роботу. Кабель може працювати не лише для зарядки пристрою, але і для передачі даних.
Не пропустіть iFixit показала нутрощі iPhone 13 Pro: що цікавого знайшли у смартфоні
Як інженеру вдалося додати в iPhone роз'єм USB-C
Інженер перепроєктував роз'єм Apple C94, щоб зробити плату з USB-C, після чого він зменшив компоненти та встановив їх в iPhone. Робота зайняла у Кена п'ять місяців. Він пообіцяв опублікувати повне відео кастомізації пристрою на своєму каналі.
iPhone X з роз'ємом USB-C / Фото pocket-lint
Наразі роз'єм USB-C для iPhone X має вигляд додаткового модуля, який, проте, повноцінно працює.