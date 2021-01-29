Зарядка по повітрю: Motorola та Xiaomi представили унікальну технологію

Одразу дві компанії – Motorola та Xiaomi – здивували анонсом унікальної технології зарядки смартфонів по повітрю. Xiaomi назвала свою технологію Mi Air Charge.

Джерело: Blog.mi.com, Mydrivers

Motorola випустила свою технологію одразу після анонсу Xiaomi.

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Рішення Motorola

Motorola використовує невеликий передавач міліметрового діапазону для зарядки в діапазоні 80-100 см.

Генеральний менеджер підрозділу мобільних телефонів Lenovo (Motorola є частиною цієї корпорації) заявив, що їхнє нове рішення пропонує довшу відстань, ніж поширена нині технологія Qi. При цьому рішення Motorola дає змогу заряджати кілька смартфонів одночасно.

Як працює бездротова зарядка Motorola: відео

Виробник каже, що технологія абсолютно безпечною для людей. Для цього навіть оприлюднили ролик, коли між смартфоном і передавачем помістити руку, при цьому зарядка переривається.

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Пропозиція Xiaomi

Технологія Xiaomi Mi Air Charge забезпечує бездротову зарядку різних пристроїв одночасно на відстані в кілька метрів. Одночасно вона може заряджати смартфони, розумний годинник, браслети та інші девайси. При цьому фізичні перешкоди не знижують її ефективність.

Як працює технологія Xiaomi Mi Air Charge: відео