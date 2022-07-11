Що відомо про пристрій

Суттєвою перевагою зарядки є те, що вона підтримує різні основні протоколи швидкого заряджання. Пристрій має чотири роз'єми (один USB-A і три USB-C) і за габаритами на 23% менший від 100-ватних зарядних пристроїв інших виробників.

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Новий смартфон Nubia

Очікується, що 11 липня, Nubia представить серію мобільних телефонів Red Magic 7S. Також компанія приготувала низку ґаджетів, таких, як:

ігрові монітори,

клавіатури,

миші та багато іншого.

Смартфони Red Magic 7S у стандартній комплектації поставлятимуться із зарядним пристроєм потужністю 165 Вт, який дозволить зарядити акумулятор на 5000 мА*год за 15 хвилин.

Особливості смартфонів Red Magic 7S

За попередніми даними, Red Magic 7S отримає чіп Snapdragon 8+ Gen 1 та до 16 ГБ оперативної пам'яті. На передній панелі пристрою можна буде побачити 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 165 Гц. Очікується, що апарат отримає потрійну камеру з основним датчиком на 64 Мп.

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Відомо, що смартфони Red Magic 7S поєднують LPDDR5 оперативну пам'ять (загальний обсяг до 18 ГБ), сховище UFS 3.1 та обладнані системою активного охолодження під назвою ICE 10.0. Раніше виробник відзначав оптимізацію конструкції системи охолодження та застосування в ній нових теплопровідних матеріалів для підвищення ефективності, що у результаті дозволило покращити температуру компонентів до 6°C, знизити середню температуру задньої поверхні на 2°C та зменшити шум на 4 дБ.