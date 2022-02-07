Зарядка на ходу: у США збудують перший в країні шматок дороги для електромобілів

У штаті Мічиган, США, планують збудувати частину дороги з динамічною зарядкою для електромобілів. Про такі наміри оголосила губернаторка штату Гретхен Вітмер.

Першу ділянку дороги довжиною всього 1 милю (1,6 кілометра) буде запущено в експлуатацію до 2023 року. Керівництво пілотним проєктом буде доручено ізраїльському стартапу ElectReon.

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Ми станемо лідерами у галузі транспорту майбутнього та електрифікації, наростивши виробництво електромобілів і знизивши споживчі ціни, а система бездротової дорожньої зарядки стане черговим фрагментом екологічного пазла,

– прокоментувала проєкт губернаторка Вітмер.

ElectReon забезпечить розробку, тестування та впровадження системи – компанія перемогла у конкурсі, оголошеному у вересні 2021 року.

Безпосередню участь у проєкті також візьмуть компанії NextEnergy та Jacobs Engineering Group за сприяння Ford, DTE Energy та мерії Детройта. Департамент транспорту Мічигана виділить 1,9 мільйона доларів, а решта витрат візьме на себе ElectReon.

Варто зазначити, що у випадку успішності пілотного проєкту стартап ElectReon отримає чималий шанс здобути значний державний контракт на побудову відповідної інфраструктури в усьому штаті, а можливо й у інших куточках США.

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