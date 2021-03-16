Від 175 до 7 тисяч доларів: оприлюднили зарплати українських Project Manager в IT

Профільний портал DOU оприлюднив чергове дослідження щодо зарплат у сфері IT. Цього разу експерти визначили зарплатний рівень у Project Manager.

Також дослідження показує, що проджект-менеджери мають одну або навіть кілька вищих освіт та добре володіють англійською.

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Також цікаво, що частка жінок у цій сфері суттєво вища, ніж у середньому серед ІТ-спеціалістів. При цьому PM отримують нижчу зарплату, ніж розробники (середня 2500 доларів), але вищу, ніж тестувальники (1500 доларів).

Зарплата Project Manager

Середня заробітна плата Project Manager у грудні 2020 року становила дещо нижче від середньої для всіх ІТ-спеціалістів – це 1700 доларів. У той же час середня заробітна плата щодо ІТ-спеціалістів складає 2 тисячі доларів.

Цікаво також, що зарплати PM дуже різняться: від 175 доларів (мінімальна) до 7 тисяч доларів. Також чверть опитаних фахівців отримують 2500 доларів і більше.

Розмір зарплати має зв’язок зі зростанням кваліфікації. Для РМ з досвідом роботи в ІТ рік або менше середня зарплата становить 1500 доларів. При цьому з досвідом у 2–3 роки — 1900 доларів. Якщо ж досвід роботи – понад 4 роки – середня зарплата складає 2750 доларів.