Профільний портал DOU оприлюднив третю серію щодо зарплат в IT. Цього разу експерти надали результати опитування, в якому взяли участь 10 280 ІТ-спеціалістів.

Джерело: DOU

В опитуванні взяли участь фахівці нетехнічних спеціальностей: PM, HR, Analyst, DevOps, Sysadmin, Designer, Data Scientist та інших.

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Середня зарплата

За останні пів року суттєво збільшилася зарплата у DevOps. Середній показник у грудні зріс на 400 доларів – до 2800 доларів. Така ситуація логічна, адже кількість вакансій на ринку істотно перевищує пропозицію.

Щодо інших спеціальностей, то ту середня зарплата зросла вже не так суттєво, однак позитивна динаміка теж простежується, приблизно на 100 доларів. Винятком стали лише бізнес-аналітики, в яких середня зарплата навпаки зменшилась на 200 доларів.

Найвища середня зарплата у Director of Engineering – 6200 доларів і CTO – 5000 доларів, а найнижча в HTML Coder – 650 доларів. Sysadmin отримує в середньому 1000 доларів.

Зарплата HR-менеджера складає 1000 доларів, в той час у рекрутера дещо нижча – 850 доларів. Найвища середня зарплата у HR Director — 2500 доларів.

Щодо Project Manager, то спеціаліст із досвідом до року в середньому отримує 750 доларів, а фахівець із досвідом понад 7 років має 3500 доларів.

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Найпопулярнішою посадою серед дизайнерів є UI/UX Designer. Їхня середня зарплата складає 1225 доларів.

Sales Manager в середньому заробляють 850 доларів. Проте майже 80% опитаних отримують додатково бонус, тож їхня фінальна зарплата є вищою.