Майданчик для майбутніх стартів Starship був побудований у Бока-Чика, Техас. Тепер це місце має нову назву – Starbase, Зоряна База. Проблема полягає у тому, що неподалік розташована заповідна зона – Las Palomas Wildlife Management Area. У зв'язку з цим була призначена екологічна експертиза, яка має дати оцінку впливу запусків з території космодрому на навколишню природу. Експертиза триває досі та може затягнутися на місяці та роки.

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Природа проти Ілона Маска

У зв'язку із проведенням експертизи, були організовані громадські слухання щодо того, чи потрібно давати дозвіл на запуски з території Starbase. Виявилося, що думки людей сильно різняться щодо цього питання.

Багато людей підтримують побудову космодрому та майбутні запуски звідти. Аргументують свою позицію просто – стартові майданчики на мисі Канаверал, Флорида, теж розташовані в межах заповідника, але це ніколи не заважало проведенню запусків. Проте на такі аргументи у захисників природи знаходяться цілком раціональні контраргументи: кількість гнізд рідкісних птахів Charadrius melodus, які зимують на території заповідника, різко скоротилася з появою в регіоні SpaceX. Водночас деякі активісти звинувачують Маска в "екологічному расизмі".

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Проте підтримку Starbase отримала від багатьох людей, включаючи місцеву владу. Це не дивно, адже, наприклад, столиця округу Кемерон (де розташована Starbase), місто Браунсвілл може перетворитися із "заштатного містечка" у своєрідний регіональний центр, куди приїжджатимуть туристи та житимуть працівники космодрому. У місто почнеться приплив інвестицій як від бізнесу, так й від самого штату Техас.

Багато прихильників космодрому звертають увагу на прогрес, який "йде нога в ногу зі SpaceX", тому у цьому конкретному випадку потрібно знехтувати екологією. Проте є й "помірні" прихильники, які підтримують починання SpaceX у Бока-Чика, але все ж вимагають більшої ясності від компанії щодо планів розбудови інфраструктури у регіоні космопорту. Аргументують це якраз тим, що ця інфраструктура, наприклад, 250-мегаватна електростанція та елементи системи транспортації та зберігання палива, можуть становити небезпеку навколишньому середовищу.

Чим би не закінчилася епопея з екологічною експертизою впливу Зоряної Бази на навколишню природу, у SpaceX, ймовірно, дивляться позитивно на речі – робота на об'єкті не зупиняється. Але коли нарешті відбудеться перший орбітальний політ Starship – невідомо.