Запуск українського супутника "Січ-2-30": де дивитись трансляцію

Запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX, яка виведе у космос український супутник "Січ-2-30", запланований на 17:25 за київським часом. Нижче розповідаємо коротко про місію і де її дивитися.

У четвер, 13 січня, ракета Falcon 9 стартує із бази Космічних сил США на мисі Канаверал. В рамках місії Transporter-3 український супутник "Січ-2-30" та інше навантаження відправиться на орбіту.

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Коли старт

Запуск ракети запланований на 17:25 за київським часом. Пускове вікно складає 29 хвилин, тож ракета може відправитися у космос протягом цього часу.

Де дивитися трансляцію

Ракету запускає компанія SpaceX тож трансляція старту пройде на їхньому ютуб-каналі. Переглянути її можна прямо на нашій сторінці.

Запуск "Січ-2-30" на ракеті Falcon 9: дивіться відео