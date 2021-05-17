Про проблеми розповіли у звіті Розрахункової палати США. Повідомляється, що причина у ракеті-носії. Телескоп повинні вивести у космос на європейській ракеті "Аріан-5". Саме до неї виникли питання у фахівців.

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Що сталося з ракетою

У зазвичай надійного носія "Аріан-5" під час двох останніх запусків була виявлена аномалія, пов'язана з обтічником. В обох випадках успішно вивели на орбіту, проте у випадку вкрай дорогого апарату "Джеймс Вебб" інженери не можуть дозволити собі ризик, і хочуть усунути будь-які можливі відхилення.

Що таке обтічник Це спеціальна конструкція, котра полегшує обтікання об'єкта потоком газу або рідини, що веде до зменшення аеродинамічного опору руху. Тобто це особливість корпусу, яка дозволяє ракеті легше проходити через атмосферу.

"Джеймс Вебб" стане найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом в історії. Розмір його дзеркала, яке розгорнеться на орбіті, становить 6,5 метра. Руйнування апарату під час запуску стане непоправною втратою для наукової спільноти.

Тому перед запуском телескопа фахівці хочуть переконатися, що проблема з обтічником у "Аріан-5" вирішена. Виведення обсерваторії на орбіту здійснять після двох стартів ракети з іншими вантажами — у червні та серпні.

Таким чином вчені спробують усунути всі можливі ризики. Але якщо щось піде не так, терміни реалізації програми "Джеймса Вебба" можуть бути переглянуті.