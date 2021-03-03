Компанія Ілона Маска SpaceX готується здійснити тестовий політ корабля Starship SN10 на 10 кілометрів. Цього разу корабель спробує здійснити успішну посадку на платформу після зльоту та виконання маневрів.

Раніше Ілон Маск зазначав, що інженери внесли зміни у конструкцію SN10 що збільшило його шанси на успішну посадку. Сам Маск оцінює можливий успішний політ та приземлення Starship SN10 в 60%.

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Де дивитися трансляцію запуску Starship SN10

Вперше трансляцію запуску можна буде переглянути українською на нашому ютуб-каналі. Перед запуском ми розповімо чим же такий особливий Starship та які плани на нього має Ілон Маск.

Попередні випробування Starship SN10

На минулому тижні SpaceX провела кількасекундні випробування двигунів SN10. Інформації про це мало і сказати наскільки успішним був тест немає змоги, однак схоже, що зараз все готове до польоту.

Це буде третій пуск Starship на висоту 10 км зі спробою повернення та реактивною посадкою. Всі етапи попередніх випробувань SN8 і SN9 пройшли добре, за винятком горезвісної посадки – прототипи розбилися об свої посадкові майданчики, вибухнувши яскравими вогненними кулями.

Ці тестові польоти є важливою частиною розвитку проєкту Starship, який SpaceX розглядає як транспорт, здатний зробити можливою колонізацію Марса, спростити польоти на Місяць і буквально за годину доставляти людей з однієї частини земної кулі на протилежну. Остаточна версія Starship отримає шість двигунів Raptor (проти трьох у поточних прототипів). Система буде складатися з двох повністю повертаються частин: