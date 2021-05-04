Запуск шаттлу "Атлантіс": підбірка неймовірних фотографій

Запуск шаттлу "Атлантіс" в рамках місії STS-30 відбувся 4 травня 1989 року о 18:49 UTC. Пройшло вже 32 роки з того моменту, проте фотографії не дають нам забути про цю епохальну подію.

Головною метою запуску було вивести на навколоземну орбіту автоматичну міжпланетну станцію "Магеллан", яка повинна була здійснити повне радіолокаційне картографування Венери.

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Старт "Атлантісу" з майданчику 39-В / Фото Spacefacts

Космічний човник успішно вийшов на орбіту довкола Землі. Після чого був відкритий вантажний відсік.



Автоматична міжпланетна станція "Магеллан" / Фото NASA

До речі, навіть, якщо шаттл літав з пустим вантажним відсіком стулки були всерівно відкриті. Це потрібно для ефективного теплообміну, адже в стулках знаходяться радіатори.

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"Магеллан" готується покинути "Атлантіс" / Фото NASA

Автоматична міжпланетна станція "Магеллан" пропрацювала 4 роки, 5 місяців, та 8 днів. За цей час зонд провів картографування поверхні та створив першу карту Венери. До сьогоднішнього дня ця мапа лишається найякіснішою серед існуючих.



Пустий вантажний відсік "Атлантісу" / Фото Spacefacts

Після завершення місії, через 4 дні після старту "Атлантіс" успішно приземлився на 22-гу смугу авіабази Едвардс.

Запуск та приземлення космічного човника: дивіться відео