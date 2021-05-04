Головною метою запуску було вивести на навколоземну орбіту автоматичну міжпланетну станцію "Магеллан", яка повинна була здійснити повне радіолокаційне картографування Венери.

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Старт "Атлантісу" з майданчику 39-В / Фото Spacefacts

Космічний човник успішно вийшов на орбіту довкола Землі. Після чого був відкритий вантажний відсік.



Автоматична міжпланетна станція "Магеллан" / Фото NASA

До речі, навіть, якщо шаттл літав з пустим вантажним відсіком стулки були всерівно відкриті. Це потрібно для ефективного теплообміну, адже в стулках знаходяться радіатори.

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"Магеллан" готується покинути "Атлантіс" / Фото NASA

Автоматична міжпланетна станція "Магеллан" пропрацювала 4 роки, 5 місяців, та 8 днів. За цей час зонд провів картографування поверхні та створив першу карту Венери. До сьогоднішнього дня ця мапа лишається найякіснішою серед існуючих.



Пустий вантажний відсік "Атлантісу" / Фото Spacefacts

Після завершення місії, через 4 дні після старту "Атлантіс" успішно приземлився на 22-гу смугу авіабази Едвардс.

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