SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за 11 секунд до старту: все через літак у зоні пуску

Американська приватна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon 9 з десятками супутників на борту всього за 11 секунд до старту. Причиною скасування польоту став літак, який увійшов у вільну від польотів зону в районі пуску ракети.

Деталі місії SpaceX

Ракета Falcon 9 з 88 малими супутниками повинна була стартувати о 14:56 за місцевим часом (21:56 за Києвом) з майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді. За кілька секунд до старту зворотний відлік був перерваний, а через пару хвилин представник SpaceX оголосив про те, що пуск переноситься на добу.

Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні

Таке рішення прийняли через помічений літак у вільній від польотів зоні. Згідно з наявними даними, наступна спроба запустити Falcon 9 відбудеться 30 червня о 21:56 за київським часом.

Реакція Ілона Маска

Глава SpaceX Ілон Маск підтвердив у своєму акаунті в мережі Twitter, що причиною скасування пуску ракети став літак.

На жаль, сьогоднішній пуск скасований, оскільки літак увійшов в "заборонену зону", яка невиправдано величезна. Людство просто не може стати космічної цивілізацією без серйозної реформи регулювання. Нинішня регулююча система недосконала,

– написав Ілон Маск.

За допомогою цього пуску SpaceX планує вивести на орбіту 88 супутників у рамках своєї комерційної програми.

На борту Falcon 9 перебуває:

3 супутника зв'язку Starlink;

міні-супутники Satellogic;

міні-супутники Агентства перспективних дослідницьких проектів (DARPA);

міні-супутники Агентства космічного розвитку США;

а також міні-супутники інших компаній в загальній кількості 85 штук.

Цей пуск стане для SpaceX двадцятим у 2021 році, а перший ступінь ракети-носія буде використаний вже восьмий раз.