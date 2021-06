SpaceX успішно запустила корабель Dragon з вантажем для екіпажу МКС

Приватна аерокосмічна компанія SpaceX здійснила успішний пуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела в космічний простір корабель Dragon з вантажем для екіпажу Міжнародної космічної станції. Перший ступінь ракети у черговий раз булв успішно посаджений на плавучу платформу в Атлантичному океані. Для компанії Ілона Маска це вже 17 пуск ракет у цьому році.

Як пройшов запуск ракети

Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді, розташованого на мисі Канаверал. Пуск відбувся о 13:29 за часом Східного узбережжя (20:29 за Києвом).

Приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети носія успішно сів на плавучу платформу Of Course I Still Love You. Стикування вантажного корабля з орбітальною станцією повинно відбутися у суботу, 5 червня.

Що відправили на МКС

Корабель Dragon доставить на МКС 3311 кг вантажу, в тому числі:

запас продовольства;

матеріали та обладнання для проведення експериментів;

та дві нові сонячні панелі для енергосистеми станції.

Варто відзначити, що зараз до МКС вже пристикований корабель Dragon, який був запущений 23 квітня і доставив на станцію чотирьох астронавтів.

Наукові експерименти

На борту корабля SpaceX перебувають живі організми для проведення двох експериментів, один з яких пройде ще під час польоту Dragon до МКС.

Це дослідження, яке отримало назву UMAMI, передбачає вивчення симбіотичних відносин між живими організмами. В даному випадку мова йде про дитинчат кальмарів і мікроорганізми.

Другий експеримент пройде на МКС і буде спрямований на вивчення генів тихоходів, що дозволяють їм протистояти стресовим факторам в екстремальних умовах, таких як мікрогравітація.

Крім того, на борту Dragon перебувають дві сонячні панелі, встановлення яких заплановане на кінець місяця. В цілому планується провести заміну шести сонячних панелей для підвищення потужності енергосистеми МКС.

На кораблі є й інше обладнання, а також запас провізії, у тому числі яблука, лимони і авокадо.