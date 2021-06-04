Як пройшов запуск ракети
Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді, розташованого на мисі Канаверал. Пуск відбувся о 13:29 за часом Східного узбережжя (20:29 за Києвом).
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Приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети носія успішно сів на плавучу платформу Of Course I Still Love You. Стикування вантажного корабля з орбітальною станцією повинно відбутися у суботу, 5 червня.
Що відправили на МКС
Корабель Dragon доставить на МКС 3311 кг вантажу, в тому числі:
- запас продовольства;
- матеріали та обладнання для проведення експериментів;
- та дві нові сонячні панелі для енергосистеми станції.
Варто відзначити, що зараз до МКС вже пристикований корабель Dragon, який був запущений 23 квітня і доставив на станцію чотирьох астронавтів.
Наукові експерименти
На борту корабля SpaceX перебувають живі організми для проведення двох експериментів, один з яких пройде ще під час польоту Dragon до МКС.
- Це дослідження, яке отримало назву UMAMI, передбачає вивчення симбіотичних відносин між живими організмами. В даному випадку мова йде про дитинчат кальмарів і мікроорганізми.
- Другий експеримент пройде на МКС і буде спрямований на вивчення генів тихоходів, що дозволяють їм протистояти стресовим факторам в екстремальних умовах, таких як мікрогравітація.
Крім того, на борту Dragon перебувають дві сонячні панелі, встановлення яких заплановане на кінець місяця. В цілому планується провести заміну шести сонячних панелей для підвищення потужності енергосистеми МКС.