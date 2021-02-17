Запуск ігор Xbox тестують у браузері

Корпорація Microsoft вирішила запустити вебверсію хмарного стрімінгового сервісу xCloud. Таким чином користувачі ПК, та навіть власники пристроїв на iOS отримають доступ до ігор Xbox через браузер.

Вебверсія xCloud буде включати панель запуску з рекомендаціями ігор, список недавніх ігр та доступ до всіх хмарних ігор з Xbox Game Pass Ultimate.

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У браузері гра буде запускатися в повноекранному режимі. При цьому для ігор Xbox користувачам знадобиться контролер.

Вебверсія Xbox / Фото The Verge

Якщо тестування пройдуть успішно, то вебверсію xCloud мають додати у додаток Xbox для Windows 10.

Наразі вебверсія поки обмежується браузерами Chromium (Google Chrome і Microsoft Edge).

Project xCloud

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Google та Microsoft представила свій Project xCloud. Його розробили, щоб у майбутньому запускати ігри з Xbox One на ПК та інших консолях.

Технологія Project xCloud побудована на хмарній платформі Microsoft Azure. Також тут використано спеціальні сервери, наближені за апаратними і програмними характеристиками до консолі Xbox One.