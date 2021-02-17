Запуск ігор Xbox тестують у браузері
Корпорація Microsoft вирішила запустити вебверсію хмарного стрімінгового сервісу xCloud. Таким чином користувачі ПК, та навіть власники пристроїв на iOS отримають доступ до ігор Xbox через браузер.
Джерело:The Verge
Вебверсія xCloud буде включати панель запуску з рекомендаціями ігор, список недавніх ігр та доступ до всіх хмарних ігор з Xbox Game Pass Ultimate.
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У браузері гра буде запускатися в повноекранному режимі. При цьому для ігор Xbox користувачам знадобиться контролер.
Вебверсія Xbox / Фото The Verge
Якщо тестування пройдуть успішно, то вебверсію xCloud мають додати у додаток Xbox для Windows 10.
Наразі вебверсія поки обмежується браузерами Chromium (Google Chrome і Microsoft Edge).
Project xCloud
Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Google та Microsoft представила свій Project xCloud. Його розробили, щоб у майбутньому запускати ігри з Xbox One на ПК та інших консолях.
Технологія Project xCloud побудована на хмарній платформі Microsoft Azure. Також тут використано спеціальні сервери, наближені за апаратними і програмними характеристиками до консолі Xbox One.
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