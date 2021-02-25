Запуск Google Assistant на працює на смарт-годинниках з ОС від Google

Уже кілька місяців користувачі скаржаться, що на їхніх на розумних годинниках, що працюють під управлінням операційної системи Wear OS, не працює активація голосового асистента Google Assistant.

Парадоксально, але на смарт-годинниках під управлінням фірмової операційної системи Google, не працює стандартна голосова команда "Ок, Google".

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Про цю проблему заявила велика кількість користувачів – на офіційному форумі вже близько тисячі обурливих відгуків. Багато користувачів з різними моделями смарт-годинників на базі Wear OS повідомляють про одну й ту ж проблему, починаючи з листопада 2020 року.

Користувачі кажуть, що персональний помічник Google Assistant використовувати незручно, тому що для його запуску необхідно довго утримувати кнопку на годиннику, тоді як голосовий запуск просто не працює.

Реакція Google

Компанія Google вже заявила, що працює над виправленням. там кажуть, що "знають про проблеми, з якими стикаються деякі користувачі". Компанія пообіцяла допомогти своїм партнерам вже найближчим часом вирішити ці проблеми.

Щоправда, коли саме буде виправлена ця проблема у Google поки не уточнюють.