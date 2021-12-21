Запуск до Місяця знову затримується: в чому причина

Амбітна програма NASA під назвою "Артеміда" покликана повернути людство на Місяць. Та перший запуск надтяжкої ракети SLS знову відклали.

Астронавти мають добиратися до навколомісячної орбіти завдяки надтяжкій ракеті Space Launch System (SLS). У неї було вкладено так багато грошей й відчутний такий потужний лобізм сенату, що носій отримав прізвисько Senate Launch System. Перший пуск SLS (відразу з кораблем Orion) в рамках місії "Артеміда-І" мав відбутися ще цього, 2021, року. Але його відклали й пізніше назвали новий термін старту – лютий 2022 року. Та тепер ми знаємо, що й в лютому SLS не полетить.

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Ракета-носій SLS у Центрі вертикального збирання / Фото NASA's Marshall Space Flight Center

Нова проблема

Спеціалісти виявили проблему в одному з чотирьох маршових двигунів велетенської ракети. Якщо бути точнішим, то проблема навіть не у самому двигуні RS-25, а у комп'ютеру, який його контролює. Повідомляється, що виправлення несправності затримає місію Artemis I принаймні до березня 2022 року.

Проблема виявилася в одному з двох каналів контролера (комп'ютера керування) двигуна. Він "не зміг стабільно увімкнутися" під час випробувань, тому прийняли рішення його замінити.

У NASA виключили можливість запуску під час "вікна" 12 – 27 лютого 2022 року. Проте відомо, що наступне "стартове вікно" триватиме з 12 по 27 березня 2022 року. Якщо й тоді не вийде запустити SLS, то з 8 по 23 квітня також існує "вікно".