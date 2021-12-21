Астронавти мають добиратися до навколомісячної орбіти завдяки надтяжкій ракеті Space Launch System (SLS). У неї було вкладено так багато грошей й відчутний такий потужний лобізм сенату, що носій отримав прізвисько Senate Launch System. Перший пуск SLS (відразу з кораблем Orion) в рамках місії "Артеміда-І" мав відбутися ще цього, 2021, року. Але його відклали й пізніше назвали новий термін старту – лютий 2022 року. Та тепер ми знаємо, що й в лютому SLS не полетить.

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Ракета-носій SLS у Центрі вертикального збирання / Фото NASA's Marshall Space Flight Center

Нова проблема

Спеціалісти виявили проблему в одному з чотирьох маршових двигунів велетенської ракети. Якщо бути точнішим, то проблема навіть не у самому двигуні RS-25, а у комп'ютеру, який його контролює. Повідомляється, що виправлення несправності затримає місію Artemis I принаймні до березня 2022 року.

Важливо! Проблема виявилася в одному з двох каналів контролера (комп'ютера керування) двигуна. Він "не зміг стабільно увімкнутися" під час випробувань, тому прийняли рішення його замінити.

У NASA виключили можливість запуску під час "вікна" 12 – 27 лютого 2022 року. Проте відомо, що наступне "стартове вікно" триватиме з 12 по 27 березня 2022 року. Якщо й тоді не вийде запустити SLS, то з 8 по 23 квітня також існує "вікно".