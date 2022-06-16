Вчені кажуть, що вони випередили всіх, стверджуючи, що з травня 2022 року у них працює газова турбіна, що повністю використовує водень. В процесі роботи турбіни виділяється велика кількість тепла, електрики та гарячої води, які використовуються для потреб університету Ставінгера. В університеті також працює власна мікрогазова електростанція.

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Команда дослідників не лише модифікувала камеру згоряння під водень, а й адаптувала паливну систему та інше обладнання під цей газ, що істотно відрізняється від природного.

Ми поставили світовий рекорд зі спалювання водню у газовій мікротурбіні. Ніхто досі не досягав такого рівня. Продуктивність газової турбіни на водні буде трохи нижчою. Але головний плюс у тому, що можна використати вже існуючу інфраструктуру,

– заявив професор Могсен Ассаді, голова дослідницької команди.

Газові турбіни відходять в минуле

У перспективі подібні проєкти повинні, на думку розробників, призвести до заміни турбін природного газу, що широко застосовуються сьогодні, на більш екологічно чисті джерела палива.

Але перш ніж вони стануть економічно вигідними, ціна на зелений водень, тобто отриманий з використанням електрики з відновлюваних джерел, має суттєво знизитися.

У гонці за нульові викиди до 2050 року газові турбіни повинні будуть адаптуватися або повністю зникнути, і кілька організацій, у тому числі General Electric, розглядають можливість переведення їх на спалювання зеленого водню як джерело чистого палива. У GE більше ніж 100 турбін, що працюють як мінімум на 5% водневого палива за обсягом, і компанія заявляє, що перебуває на шляху до 100%.

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Прорив в термоядерній енергетиці

Нещодавно швейцарські вчені зробили важливе відкриття, яке у підсумку дозволить отримувати більше енергії з термоядерних реакторів, а самими установками стане простіше управляти. Один із постулатів термоядерної фізики виявився хибним.