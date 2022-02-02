Записки з минулого: археологи знайшли тисячі табличок, де описане життя давніх єгиптян

Розкопуючи кістки, пам'ятки архітектури чи різні археологічні артефакти, ми можемо їх вивчити та дізнатися, як жили люди в минулому. Але набагато цінніше знайти їхні записки про це.

Про життя давнього Єгипту ми знаємо достатньо багато. Це й не дивно, адже давні люди лишили по собі достатньо археологічних артефактів. Зустрічаються навіть стародані папіруси, де написано, скільки й чого спожили робітники під час спорудження пірамід. Тепер же ми дізнаємося ще більше цікавого, адже на території давнього міста Атрибіс неочікувано знайшли тисячі глиняних табличок із записами.

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Одна з виявлених табличок з дитячим малюнком / Фото Eberhard Karls Universität Tübingen

Остраки, які розповідають нам про минуле Єгипту

Проводячи дослідження на території стародавнього міста Атрибіс (сьогодні Телль-Атриб в Єгипті), вчені відшукали близько 18 тисяч глиняних табличок. Фактично ці таблички, остраки, являють собою уламки глечиків та іншої "кухонного" начиння того часу. На них єгиптяни наносили різні написи чи просто малювали. Колись це була забавка, а сьогодні – це неоціненні артефакти історії.

Що таке "остраки"? Остраки – це глиняні таблички, чи шматки глиняного посуду, на яких можна було писати. Саме від слова "острака" походить термін "остракізм" – публічний осуд певної особи. Раніше на території Стародавньої Греції ім'я того, кого слід було вигнати з поліса, писали на глиняних табличках – остраках.



Острака, на якій вели облік кількості хліба / Фото Eberhard Karls Universität Tübingen

Знайдені остраки датуються приблизно двома тисячами років. Тобто, на цих табличках писали та малювали тоді, коли Єгипет був під контролем Римської держави, а у самому Вічному місті вже правив перший Імператор – Октавіан Август. На таких шматках глини можна відшукати написи, зроблені різними методами: одні написані чорнилами, а інші могли бути вишкрябані паличкою.

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Так, ймовірно, відточували писемну майстерність у давньому Єгипті / Фото Eberhard Karls Universität Tübingen

Звісно, на остраках зустрічають написи різними мовами: до 80% табличок написані демотичним письмом, який був широко розповсюджений за правління Птолемеїв та римлян. Також зустрічається грецька мова, ієратичне письмо, єгипетські ієрогліфи, коптське письмо та арабське. Дуже цікавими виглядають глиняні таблички із малюнками, які, ймовірно, зробили діти.

Цікаво й те, що саме написано на остраках:

Зустрічаються таблички, на яких відточували писемну майстерність.

Є остраки, на яких писали діти у тодішніх школах: там є й арифметичні завдання, і ймовірні методи покарань – повторюване написання однакових знаків знову та знову (хоча це може виявитися й відточуванням писемних навичок).

Зустрічаються записки про давню міфологію, які, ймовірно, скопіювали із сусідніх храмів.

Трапляються записи про перелік харчових продуктів.

Також науковці розшифрували перелік імен, назви місяців у році та інші цікаві записи, що єгиптяни робили у повсякденному житті.

Такі археологічні знахідки чудово демонструють, як жили люди у давнину. Розглядаючи такі остраки (або читаючи їх, якщо ви розумієте відповідні мови), давній Єгипет немов оживає. Але це ще не кінець, адже на місці археологічних розкопів тепер виявили кілька давніх багатоповерхових будинків. Чекаємо на нові відкриття єгиптологів.