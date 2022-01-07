Науковці не впевнені, що саме стало причиною занепаду цивілізації мая, котра сотні років існувала на теренах Центральної Америки. Одна з головних теорій – катастрофічна посуха, яка стала причиною голоду та, відповідно, значного зменшення кількості населення й зникненню цивілізації. Що ж, ймовірно, що це не вірно й посуха не сильно вплинула на мая.

Цікаве на сайті Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу



Коріння касави чи маніоку їстівного / Фото University of California

Детальніше про дослідження

Теорія про вплив масштабної посухи на занепад цивілізації в кінці IX століття нашої ери базується на впевненості, що мая переважно харчувалися кукурудзою, бобовими та кабачками. Ці рослини чутливі до посухи, а тому погані врожаї призвели до голоду.

Та науковці Каліфорнійського університету провели дослідження й проаналізували велетенську кількість інформації, щоб довести, що навіть погані врожаї цих рослин не могли стати причиною голоду. Причина проста – мая використовували для харчування майже 500 різноманітних рослин. Багато з них – стійкі до посухи.

Дослідники звертають увагу й на те, що навіть за умови екстремальних температур та неможливості вирощувати більшість рослин, мая все одно мали 59 видів рослин, які були дуже стійкими та могли вирощуватися людьми. Інша справа, що свідчень екстремальних посух у Центральній Америці того часу не було виявлено, а отже цивілізація Мезоамерики точно мала достатньо рослинної їжі.

Проте якщо не посуха, то інші стихійні лиха та капризи природи могли ставати причинами занепаду цивілізацій: