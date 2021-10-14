Занедбані садові скульптури за 200 фунтів виявилися древніми єгипетськими сфінксами

У невеличкому місті Садбері, що знаходиться в британському графстві Саффолк, працює досить скромний аукціонний дім Mander Auctioneers. Дорогі угоди для нього не характерні. Так повинно було бути й цього разу, проте неочікувано для всіх один з лотів виявився справжньою сенсацією і був проданий майже в тисячу разів дорожче.

Лот складався з пари садових скульптур у дуже поганому стані – з відсутніми фрагментами, руйнуваннями через вплив води й слідами невмілої реставрації бетоном. Останні власники придбали їх на розпродажі в одній з садиб за кілька сотень фунтів і відтоді фігури прикрашали внутрішній дворик їхнього будинку та сад. Тепер же через переїзд вони вирішили продати скульптури на аукціоні, вважаючи, що вони були виготовлені приблизно в XVIII–XIX столітті.

Цікаво Microsoft витримала одну з найпотужніших в історії інтернету DDoS-атак

За скільки продали сфінксів

В результаті аукціону виявилось, що елементам садового дизайну близько 5000 років, і це справжні єгипетські сфінкси.

При стартовій ціні у дві-три сотні фунтів їх придбали за 195 тисяч фунтів.

Перед торгами потенційні покупці мали можливість оглянути лот. Вони, як розповів британській пресі аукціоніст Джеймс Мандер, розпізнали істинну цінність артефактів, але спочатку ніяк не видали свій інтерес. Тому стартова ціна була низькою. Після початку торгів вартість з 200 фунтів моментально злетіла: за стародавні статуї боролися кілька покупців телефоном і в інтернеті.

Сфінкси, продані на аукціоні / Фото Mander Auctioneers

Для маленького провінційного містечка ці торги стали справжньою подією. Покупцем стала міжнародна аукціонна галерея, назву якої не розкривають.

Так само невідомо й те, як було визначено вік і справжність лоту. Фізико-хімічний аналіз, який зазвичай застосовують в археології для точного датування мінералів, малоймовірний. ЗМІ, які масово писали про торги, припустили, що досвідчені мистецтвознавці могли спиратися на ступінь вивітрювання породи або помітили на кам'яних статуях характерні для древніх майстрів сліди інструментів.