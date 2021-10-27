Замовлення на Pixel 6 масово скасовуються без повернення коштів: як це пояснює Google

Користувачі мережі, які замовили собі нові Pixel 6 поскаржились на дивну ситуацію: їхні замовлення раптом почали скасовуватись. При цьому гроші компанія не повертає і навіть не пояснює причин.

На Reddit, у Twitter та на форумі підтримки самої компанії вже можна знайти велику кількість повідомлень на цю тему. У сповіщенні про скасування замовлення причина не вказується, однак Google вже дала коментар з цього приводу.

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Що відбувається

Проблема стосується лише Pixel 6. Повідомлень про скасований 6 Pro немає.

В окремих випадках тим, хто все ж зміг домогтися хоч якогось пояснення, надається така відповідь: "Оплата Вашого замовлення була здійснена за межами США". Однак, за словами самих користувачів, це не так. Смартфони вони замовляли й оплачували з території країни.

При спробі повторного замовлення система видає зовсім інший термін постачання – кінець січня 2022 року.

Google наразі стверджує, що стався "збій в розгортанні продажів" та "виникла проблема з коригуванням умов продажу". Але покупці не вірять. Вони вважають, що компанія приховує справжню причину масового скасування замовлень.

Найдивніше навіть не те, що за скасовані замовлення не повернули гроші, а те, що деяких постраждалим від імовірного збою клієнтам вже прислали навушники Pixel Buds, які компанія обіцяла в комплекті разом з Pixel 6 та 6 Pro. При цьому смартфона досі немає.

Як Google буде виходити з цієї ситуації поки неясно. Смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro представили 19 жовтня. Вони вперше за багато років отримали нові датчики камер. Компанія відмовилась від 12-мегапіксельних сенсорів на користь 50-мегапіксельних GN1 від Samsung.