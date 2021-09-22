Заміна МКС: NASA підтримає створення приватної орбітальної станції

NASA розглядає пропозиції приватних компаній з будівництва нової орбітальної станції. Передбачається, що приватна космічна станція стане заміною Міжнародної космічної станції, термін служби якої завершиться у кінці десятиліття, а також дозволить економити NASA більш 1 мільярда доларів щорічно.

Раніше у цьому році відомство оголосило про реалізацію проєкту Commercial LEO Destination, в рамках якого з чотирма компаніями будуть укладені контракти на загальну суму до 400 мільйонів доларів, які передбачають початок розробки проєктів космічних станцій.

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Згідно з наявними даними, на цей момент NASA "отримало близько дванадцяти пропозицій від різних компаній" у рамках цього проєкту. Про це з бесіді з журналістами заявив Філ Макалістер, директор NASA з підготовки комерційних польотів.

Що буде з Міжнародною космічною станцією

МКС експлуатується вже понад 20 років, причому щорічно її обслуговування коштує американському агентству приблизно в 4 мільярди доларів.

Зараз продовження експлуатації МКС схвалено до 2024 року і, швидше за все, період її використання буде продовжений до 2028 року. Разом з цим Філ Макалістер заявив, що NASA планує "стати лише одним з багатьох користувачів, а не основним спонсором при розгортанні й обслуговуванні інфраструктури" нової станції на низькій навколоземній орбіті.

Яких-небудь подробиць щодо конкурсу на участь у згаданій програмі озвучено не було, але Макалиістер висловив упевненість у тому, що переможці будуть оголошені до кінця цього року.

Хто будуватиме нову орбітальну станцію

У березні 2021 року космічне агентство проводило галузевий брифінг за участю приватних компаній і тоді в обговоренні різних питань брали участь представники таких компаній, як:

SpaceX;

Blue Origin;

Airbus;

Boeing;

та Lockheed Martin.

Ймовірно, ці компанії подали заявки на участь в розробці приватної космічної станції.

Макалістер підкреслив, що NASA більше "не буде потрібно нічого такого ж великого й потужного", як МКС. Він зазначив, що приватні станції можуть бути як завгодно величезними, але космічне агентство США буде платити лише за потрібну йому частину.

До речі, про свої плани збудувати власну орбітальну станцію також оголосила Росія, а Китай вже вивів на орбіту ключовий блок з якого почалося розгортання орбітальної станції.