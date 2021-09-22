Раніше у цьому році відомство оголосило про реалізацію проєкту Commercial LEO Destination, в рамках якого з чотирма компаніями будуть укладені контракти на загальну суму до 400 мільйонів доларів, які передбачають початок розробки проєктів космічних станцій.
До теми МКС підготували до заміни сонячних панелей: астронавти майже 7 годин працювали за межами станції
Згідно з наявними даними, на цей момент NASA "отримало близько дванадцяти пропозицій від різних компаній" у рамках цього проєкту. Про це з бесіді з журналістами заявив Філ Макалістер, директор NASA з підготовки комерційних польотів.
Що буде з Міжнародною космічною станцією
МКС експлуатується вже понад 20 років, причому щорічно її обслуговування коштує американському агентству приблизно в 4 мільярди доларів.
Зараз продовження експлуатації МКС схвалено до 2024 року і, швидше за все, період її використання буде продовжений до 2028 року. Разом з цим Філ Макалістер заявив, що NASA планує "стати лише одним з багатьох користувачів, а не основним спонсором при розгортанні й обслуговуванні інфраструктури" нової станції на низькій навколоземній орбіті.
Яких-небудь подробиць щодо конкурсу на участь у згаданій програмі озвучено не було, але Макалиістер висловив упевненість у тому, що переможці будуть оголошені до кінця цього року.
Хто будуватиме нову орбітальну станцію
У березні 2021 року космічне агентство проводило галузевий брифінг за участю приватних компаній і тоді в обговоренні різних питань брали участь представники таких компаній, як:
- SpaceX;
- Blue Origin;
- Airbus;
- Boeing;
- та Lockheed Martin.
Ймовірно, ці компанії подали заявки на участь в розробці приватної космічної станції.
Макалістер підкреслив, що NASA більше "не буде потрібно нічого такого ж великого й потужного", як МКС. Він зазначив, що приватні станції можуть бути як завгодно величезними, але космічне агентство США буде платити лише за потрібну йому частину.