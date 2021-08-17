Вчений відстежив траєкторію об'єкта 1996-051Q, який є уламком ракети "Зеніт-1". Наразі зіткнення є лише припущенням експерта, але моделювання показують велику його імовірність.

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Що сталося

Зіткнення ймовірно відбулось на висоті 780 кілометрів над містом Тромсе, що у Норвегії, при відносній швидкості 13,26 кілометра на секунду.

Симуляції показують, що після цього утворилося 37 уламків. Проте Yunhai 1-02, призначений для вивчення океанів, відстеження стихійних лих і виконання інших наукових завдань, уцілів. Він продовжує працювати й досі. Принаймні, про це свідчать дані американських військових.

Уламки зараз знаходяться на високих орбітах, але деякі їх відрізки перетинаються з орбітою МКС.

Супутник Yunhai-1-02 вивели на орбіту 25 вересня 2019 року за допомогою китайської ракети CZ-2D. Збирають ці супутники у Шанхаї, а використовуються для спостереження за атмосферними явищами.

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